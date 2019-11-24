Kızını uykusunda öldürdü! Kan donduran ifade…

Olay, Zeyrek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., çekyatta uyuyan kızı Nihal’i tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.’nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yattığı öğrenildi.

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KAN DONDURAN İFADE

Fatih’te yaşanan kan dondurucu cinayet ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. 40 yaşındaki bipolar bozukluğu olan kızını öldüren Kemal A.’nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Baba Kemal A.’nın ifadesinde savunma olarak “Kurtulsun diye yaptım” dediği öğrenildi. Evlat katili babanın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA/AA)