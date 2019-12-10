Kızının ismini taşıyan İdil’de şehit düştü

İKİ ŞEHİT, YEDİ YARALI

Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Astsubay Üstçavuş Esma Çevikşehit şehit olmuş, 7 askerimiz de yaralanmıştı