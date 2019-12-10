Kızının ismini taşıyan İdil’de şehit düştü

Mehmet-Emine Sayar oğlu Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, İdil’de hainlerin araziye döşediği EYP'nin patlamasıyla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Merzifon Havaalanı’na, ardından da Havza ilçesine getirildi.
Şehit Sayar için bugün evinin önünde helallik alındı. Eşi Sennur, oğlu Yağız ve kızı ‘İdil’, şehit Kemal Sayar'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığının önüne kurulan tören alanına götürüldü.