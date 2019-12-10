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Kızının ismini taşıyan İdil’de şehit düştü

Şırnak'ın İdil ilçesinde hainlerin tuzağıyla şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuk babası şehidin kızı İdil'in, kahraman babasının tabutuna sarılıp ağladığı anlar Türkiye'nin yüreğine bir kez daha ateş düşürdü.

13:55 -
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Mehmet-Emine Sayar oğlu Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, İdil’de hainlerin araziye döşediği EYP'nin patlamasıyla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Merzifon Havaalanı’na, ardından da Havza ilçesine getirildi.

KIZININ ADI DA İDİL

Şehit Sayar için bugün evinin önünde helallik alındı. Eşi Sennur, oğlu Yağız ve kızı ‘İdil’, şehit Kemal Sayar'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Sennur, oğlu Yağız ve kızı ‘İdil’

Şehidin cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığının önüne kurulan tören alanına götürüldü.

İKİ ŞEHİT, YEDİ YARALI
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ve Astsubay Üstçavuş Esma Çevikşehit şehit olmuş, 7 askerimiz de yaralanmıştı
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Son güncelleme: 14:29 10.12.2019
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