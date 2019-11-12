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Kızıyla kavga eden damadını bıçakladı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde eşyalarını almaya gelen kocası ile kavga eden kadın babasından yardım istedi. Eve gelen baba,  damadı ve yanındaki arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı.

16:05 -
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Kızıyla kavga eden damadını bıçakladı

Edinilen bilgiye göre bir süredir evinden ayrı olan Turgay G., eşyalarını almak için arkadaşı Serdar B. ile birlikte Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'taki evine gitti. Eve gelen kocası Turgay G. ile kavga eden Nilgün G. ise babası Nurettin Y.’yi telefonla arayarak yardım istedi. Telefonu kapatan Nurettin Y. hızla kızının evine gitti. Eve geldiğinde damadı Turgay G. ve arkadaşı Serdar B.’yi evde gören baba Nurettin Y., Turgay G. ve arkadaşı Serdar B.’yi bıçakladı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşular saldırganı etkisiz hale getirip polis ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma ile SEKA Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Turgay Y.'nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken olay nedeniyle fenalık geçiren iki kişi de Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı. (İHA)

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