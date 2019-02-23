Kızlar cadde ortasında kavga etti, çevredekiler seyretti

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlardan oluşan 2 grup arasında tartışma çıktı.

CADDE ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kızlar birbirlerini cadde ortasında kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında ise kızlardan bir tanesi kesici alet ile bacağından yaralandı.

OLAYA POLİS EL KOYDU!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer şahıslar ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA