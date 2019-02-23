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Kızlar cadde ortasında kavga etti, çevredekiler seyretti

Samsun'da kızlardan oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi kesici aletle hafif yaralanarak hastanelik oldu. Kızların cadde ortasındaki kovalamaca ve kavga anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

22:03 -
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Kızlar cadde ortasında kavga etti, çevredekiler seyretti

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızlardan oluşan 2 grup arasında tartışma çıktı.

FOTO: İHA- SAMSUN’DA KIZLARDAN OLUŞAN İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ KESİCİ ALETLE HAFİF YARALANARAK HASTANELİK OLDU.

CADDE ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kızlar birbirlerini cadde ortasında kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında ise kızlardan bir tanesi kesici alet ile bacağından yaralandı.

FOTO: İHA- KIZLARIN CADDE ORTASINDAKİ KOVALAMACA VE KAVGA ANI İSE CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

OLAYA POLİS EL KOYDU!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer şahıslar ise polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

FOTO: İHA

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   İHA

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Son güncelleme: android-time 22:05 23.02.2019
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