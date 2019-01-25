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Kızların saç saça baş başa kavgası kamerada!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, cadde ortasında saç saça, baş başa kavga eden üç genç kızı çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

18:41 -
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Olay, Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üç kız caddede karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.

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Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, kızlardan biri, çizmelerini çıkararak karşısındaki kızlardan birine saldırdı. Ardından saç saça baş başa birbirine giren kızlar yere düştü.

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KAMERALARA YANSIDI

Çevredekiler, yerde de kavgaya devam eden kızları güçlükle ayırdı.

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Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kızlara kavga etmemeleri yönünde nasihatler veren bastonlu yaşlı adam ve kavgayı sona erdirmek için çevreden gelenler görülüyor. DHA

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