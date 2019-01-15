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Kızlı erkekli sokak kavgası kameralara yansıdı!

Adana’da kızlı erkekli 2 grup arasında çıkan sokak kavgası kameralara yansıdı. Kavga sırasında yerde yatan bir kişi kızlardan birinin kafasına taş atması sonucu hafif şekilde yaralandı.

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Adana’da kızlı erkekli 2 grup arasında çıkan sokak kavgası kameralara yansıdı. Kavga sırasında yerde yatan bir kişi kızlardan birinin kafasına taş atması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, kızlı erkekli 2 grup nedeni bilmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında bir anda kavgaya tutuştu.

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KAFASINDA TAŞ PARÇALADI

2 genç kız tartıştıkları bir kişiyi darp ederek yere yatırdı. Hızlarını alamayan gençler kızlar yerde yatan erkeğin kafasında taş attı. Daha sonra gruptaki diğer kişiler genç kızları sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızlardan birisi sinir krizi geçirdi. Olay polis gelmesiyle son buldu. İHA

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Son güncelleme: android-time 00:4815.01.2019
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