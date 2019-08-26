KKTC Başbakanı Tatar: Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var

Bir dizi ziyaretleri kapsamında Konya’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Konya’da Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz’de Neler Oluyor’ başlıklı konferansta önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sondaj gemilerinin bölgeye gelmesiyle, buralardaki çalışmalarda bizzat pozisyon aldıklarını vurgulayan Başbakan Tatar, “Doğu Akdeniz’de neler oluyor? Onlar aramaya devam ediyor, biz aramaya devam ediyoruz. Eğer günün sonunda bir uzlaşma olacaksa bu zenginliklerin paylaşılması da hakkaniyete bağlı olarak bir ölçüde masada bir uzlaşmayla ancak olabilir. Eğer konuşma olmazsa, görüşme olmazsa ve meydan okuyarak, ‘Hepsi bizimdir’ derlerse o zaman o iş hiçbir şey olmaz. Arkamızda da koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Milli Savunma Bakanı ve yetkilileri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ne gerekirse yaparız’ demektedirler. Bu da milletimizin gücünü göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“ULUSLARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKLARIMIZI İHLAL EDİYORLAR”

Doğu Akdeniz’deki potansiyel hidrokarbon, petrol, gaz zenginlikleri ve bunların paylaşımı noktasında oynanan çeşitli oyunların olduğunu söyleyen Tatar, “Kıbrıs’ta iki eşit halk vardır, Rum halkı ve Türk halkı. Uluslararası anlaşmalar ve tarihten gelen birtakım süreçler, bunun uluslararası camia tarafından da kabul edilmesine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler de bunu kabul etmiştir. İki eşit halk vardır. Nasıl oluyor da iki eşit halkın olduğu Kıbrıs’ta bu zenginliklerin paylaşımında sadece bir tarafa, Rum halkına söz hakkı veriliyor?” diye sordu.

Tarar, “Türkiye garantör ülke olmasına rağmen nasıl oluyor da sadece Rum halkı, başka uluslararası şirketlerle, ülkelerle anlaşmalar yapıyor? Bu şekilde Kıbrıs Türklerinin haklarını ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de uluslararası hukuktan doğan haklarını ihlal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Başkaban Tatar ve beraberindeki heyet Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret ederek burada dua etti.