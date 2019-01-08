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KKTC’de darp iddiasına 3 gün gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, Akacan ve 2 koruması için 3 gün gözaltı süresi verdi.

android-time 19:38
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iş insanı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan, Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi yargıcı, Akacan ve 2 koruması için 3 gün gözaltı süresi verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

İddiaya göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm şehri Girne’de meydana gelen olayda Akacan ve yanındaki iki koruması, Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile “alacak/verecek” meselesini görüşmek üzere bir restoranda buluştu.

ERHAN BAŞAY (SOLDA) ZEKİ ASIMOĞLU (FOTO: DHA)

ERHAN BAŞAY (SOLDA) ZEKİ ASIMOĞLU (FOTO: DHA)

Buluşma sırasında Akacan ile Başay tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, korumalar olaya müdahil oldu.  Akacan ve iki koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp etti. Saldırı sonrasında kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır yaralandı, Başay ise hafif yaralandı. Asımoğlu ile Başay, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BULUT AKACAN POLİS TARAFINDAN "˜DARP SUÇLAMASIYLA' GÖZALTINA ALINDI. FOTO:DHA

BULUT AKACAN POLİS TARAFINDAN “˜DARP SUÇLAMASIYLA’ GÖZALTINA ALINDI. FOTO:DHA

Olayla ilgili konuşan Başay, “Uzun süredir Bulut Akacan’dan alacağım vardı. Alacağımı vermedi, beni tehdit etti. Akacan, daha sonra buluştuğumuz restoranda da saldırdı” dedi.

DHA

 

BULUT AKACAN (FOTO:İHA)

BULUT AKACAN (FOTO:İHA)

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Son güncelleme: android-time 20:0708.01.2019
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