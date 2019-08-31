KKTC’li iş adamına yasa dışı bahis suçlaması

KKTC’de gündem olan olay önceki gün patlak verdi. Girne İlçesi’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri Akacan’ın sahibi olduğu özel bir rezidansa baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ‘yasa dışı bahis sitelerine call-center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı’ tespit edilen Akacan’ın dayısı Okan E., Gizem P., Nilay Ş., Nuh Can E., Batuhan Ç., Baran A., Burak Ç., İrfan Ö., Edip Hüseyin A., Elif Ç. gözaltına alındı.

2 GÜN GÖZALTI SÜRESİ

Yakalanların ifadeleri üzerine polis, Bulut Akacan’ı Lefkoşa Mali Şube’ye ifadeye çağırdı. Yaklaşık 8 saat ifade veren Akacan, polis tarafından gözaltına alındı.

Akacan, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, Akacan’ın 2 gün gözaltında kalması kararı aldı.

Akacan daha önce de bir darp olayı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Akacan ve korumaları, bir restoranda karıştıkları kavga nedeniyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Akacan’ın olayla ilgili davası devam ediyor.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)