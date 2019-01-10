Klasik mikado oyunu kaç çubukla oynanır? | 10 Ocak Hadi ipucu sorusu

Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da! Hadi bu akşamki ipucu sorusunu el becerisi gerektiren bir oyundan soruyor. İpucu sorusunun cevabını bilenler rakiplerine karşı avantaj elde ediyor. 10 Ocak Hadi ipucu sorusu: Klasik mikado oyunu kaç çubukla oynanır? İşte merak edilen Hadi ipucu cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı! Hadi, sosyal medyanın en çok oynanan bir bilgi oyunu…. Soruları doğru yanıtlamayı başaranlar büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Hadi bu akşam 20.30'da! İpucu hem zeka hem de el becerisi gerektiren oynaması zevkli bir oyun olan Mikado'dan geliyor.Klasik mikado oyunu kaç çubukla oynanır? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

10 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: KLASİK MİKADO OYUNU KAÇ ÇUBUKLA OYNANIR?

CEVAP: 41 ÇUBUK

MİKADO OYUNU NEDİR? NASIL OYNANIR?

Mikado, ince ve renkli tahta çubuklarla oynanan bir zeka ve el beceri oyunudur. Şu anki isimini aynı isimli eski Japon Hükümdarından alır. Oyun pek çok ülkede farklı isimlerde oynanmıştır. Bu nedenle kuralları da değişkendir.

Klasik Mikado’da 15 cm uzunluğunda 41 çubuk vardır. Oyuncu sayısında kısıtlama yoktur. Çubuklar bir demet olarak dik tutulup yere bırakılır; böylece masa üzerinde gelişigüzel bir şekilde yayılırlar. Kural, alınmak istenen çubuk dışında başka çubuklara dokunmadan ve hareket ettirmeden olabildiğince çok çubuk toplamaktır. Kişi oyun esnasında yerini değiştiremez, sadece doğrulabilir, ayağa kalkabilir. Genelde tercih edilen kurallar;

Kaç tur oynanacağı belirlenir. İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar (tüm çubukları da toplayabilir). Puanı hesaplanır. Sıradaki oyuncu bütün çubukları bir araya getirip (önceki oyuncunun aldıklarını da) tekrar dağıtır ve o da kural hatası yapana dek oynar. Belirlenen tur sayısı bitince oyun biter.

İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar. Sıradaki oyuncu kalan çubukları bozmadan veya tekrar dağıtarak oynamaya devam eder. Tüm çubuklar toplanınca oyun biter. Oyun sonunda puan hesaplanır.

Yardımcı olarak kullanılabilen çubuklar;

Sadece Mikado (Geleneksel)

Mikado veya Mandarin (Basitleştirilmiş)

Mikado, Mandarin veya Bonzen (Genellikle tercih edilen)