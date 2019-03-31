CHP Ankara için kesin sonucu açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, yerel seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı.

Bizler CHP ve İYİ Parti’yi temsil eden siyasi koordinatörler olarak karşınızdayız. Seçim sonuçları açıklanmaya başladığı andan itibaren AA beklenen davranışları sergiledi.

Ancak AA Ankara’yı kabul etmek zorunda kaldı. Bizim elimizdeki veri akışı bir simülasyon yapacak olursak yüzde 5-6 oy farkla Ankara Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır.

Elimizdeki veriler çok açık, hem elimizdeki veriler, resmi yavaşlatılmış veri akışı bile 3 puan fark gösteriyor. Bunu yapmamızın nedeni seçimde yenilgi noktasında hazımsızlık durumunda olanların bunu kabul etmesi gerektiğinidir

Sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de YSK 56 dakikalık veri akışı kesintisi yapmıştır. CHP’den arkadaşlarımız buna gidip müdahale etmiştir. Arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum vakur olacaksınız, dikkatli olacaksınız. Biliyorsunuz sandıkta 4 ayrı tasnif yapılıyor. Tüm tasnifler yapılana kadar sandık başındaki arkadaşlarımız takipte kalacaktır.

Hiçbir sandık görevlimiz, hiçbir arkadaş sandıkları terk etmesin… Son noktaya kadar verilen görevi yerine getirecek. bir diğeri de Ankaralı hemşehrilerimize vakur olalım. Evet 25 yıl sonra Ankara’da bir tarih yazılıyor umarım bunu daha sonra Adana, İstanbul, Antalya gibi illerimiz de takip edecektir. Bu bilgileri paylaşmak istedik, Yavaş’ı kutlamak istiyoruz.

Öyle geçen sefer ki gibi beklentilerle planlarla bu iş geri döndürülemeyecek noktadır. Kazananı da kaybedeni de kutlayacağımız bir süreç olacak.