Koç Holding’ten Soylu’ya yanıt

Koç Holding, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na holdinge ait uçağın tahsis edildiğini söylemesinin ardından bir açıklama yayınladı. Soylu’nun “Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim’deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar” şeklindeki ifadelerinin ‘talihsiz’ olduğu belirtilen açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun Setair özel havacılık şirketinden uçağı kiraladığını belirttilerek, AKP adayı Binali Yıldırım'ın da 3 Mart'ta kendilerinden helikopter kiraladığının altı çizildi.

Koç Holding’in yaptığı açıklama şöyle:

SOYLU’NUN SÖZLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum. Beni kim kınarsa kınasın. Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Deutsche Welle'yi tahsis edenler – Alman televizyonu – bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçe'yi – İngiliz televizyonu – tahsis edenler bugün televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandili harekete geçirenler bugün Kandili harekete geçiriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.