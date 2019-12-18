Koç Üniversitesi Rektörü kızı lehine tanıklık etti

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya şikayetçi Ayşe İnan ile tutuksuz sanık Ramazan Kalaycı taraf avukatları katıldı. ABD’de yetişip büyüyen Ayşe İnan, Türkçesinin iyi olmadığını belirterek savunması yazılı olarak mahkemeye sundu.

ÇOCUĞUMUN VELAYETİ ALINMASIN DİYE YARDIM İSTEDİM

Daha sonra olayı özetleyen İnan, bir dönem hata yaparak uyuşturucu kullandığını bu durumu öğrenen eşinin, çocuğun velayetini kendisinden almakla tehdit ettiğini söyledi. İnan, bu durumu eşini de tanıyan ortak arkadaşları Koç Üniversitesi yöneticilerinden Ramazan Kalaycı’ya anlattığını belirtti. Kalayacı’nın da polis ve MİT’te tanıdıklarının olduğunu ve varsa da emniyetten kaydını sildirebileceğini ancak bunları yapabilmesi için de kendisine para vermesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

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“ÇOK OLDUĞU İÇİN PARALARI TORBA İÇİNDE GETİRDİM”

Kalaycı’ya 3 ayrı defada nakit olarak toplamda 1 milyon 150 bin TL ödediğini belirten İnan, devamında şunları söyledi; “Paraların tamamını Koç Üniversitesi’nde sanık Ramazan Kalaycı’nın odasındayken kendisine verdim. Para verdiğimde kimse yoktu. Paralar çok olduğu için torbayla getirdim. Ben 1 milyon 150 bin lirayı 3 defada ödedim. Başta eski eşimin de sanıkla irtibatlı olduğunu düşünmüştüm. Ancak eşimin sanığa ödediğim paralardan haberinin olmadığını öğrendim. 2018 yılı sonunda da durumu babama anlattım.”

“KIZIM BENDEN ALDIĞI PARALARI, ŞANTAJLA VERMİŞ”

Mahkeme heyeti daha sonra Umran İnan’ı tanık olarak dinledi. Koç Üniversitesi’nde dış ilişkiler sorumlusu olarak çalışan sanığın Mart ayında işine son verildiğini belirten İnan şöyle konuştu; “Önceleri sanık kızımın eski eşine iş bulmak konusunda yardımcı oldu. Kızım boşanınca da yol göstermeye çalıştı. 2018 yılının sonlarına doğru sanığın bir takım yanlış işler yaptığını fark ettim. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı tanıdığını söylüyordu. Birlikte bakanı ziyarete gittik. Bakanın sanığı tanımadığını fark ettim. Ayrıca MİT Bölge Müdürüne de kendisini üniversitenin genel sekreteri olarak tanıtmış. Oluşan bu güvensizliği evde anlattım. Kızım da bu konudan muzdarip olduğunu söyledi ve benden aldığı paraları kendisine yaptığı şantajla sanığa verdiğini anlattı. Sanık kızıma, polis ve MİT’te tanıdıklarının olduğunu ve uyuşturucudan kaydı varsa sildirebileceğini söylemiş. Kızım boşanma aşamasında olduğu ve çocuğunun velayetinin elinden alınacağı endişesiyle bu paraları sanığa vermiş. Bana bunları anlatınca şikayetçi olduk”

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“NEDENİNİ SORMADIM”

Mahkeme hakimi İnan’a, kızınızın bu kadar yüksek miktarda parayı neden istediğini merak etmediniz mi? şeklindeki sorusuna, “Ben iyi bir babayım. Kızım benden nakit para isteyince ihtiyacı olduğunu düşünerek bankadan çektiğim parayı verdim. Ancak kızımın şantaja uğradığını sonradan öğrendim. Bu nedenle de hiç bir zaman neden istiyorsun diye sormadım” cevabını verdi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Rektör Umran İnan’ın danışmanı Ramazan Kalaycı’nın İnan’ın kızı Ayşe İnan’a yaptığı 1 milyon 150 bin liralık şantajla çalkalanmıştı. Danışman Kalaycı, Rektör’ün kızı Ayşe İnan’dan şantaj yoluyla para aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma sonucunda Ramazan Kalaycı hakkında açılan davada, “Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 5 yıl 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.