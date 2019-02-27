Hastanede porno film skandalı! | Son dakika haberleri

Kocaeli Devlet Hastanesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Acil servis teknisyeni bilgisayardaki porno site görüntüsünü koridordaki hasta bekleme ekranlarına yansıttı. Olayı sıra bekleyen bir bakanlık çalışanı fark etti. İşte trajikomik olayın detayları…

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Sağlık Bakanlığı çalışanı olay sonrasında karakola giderek hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Olayın nöbete gelen laboratuvar teknisyeni E.'nin vakit geçirmek için film izlemek istemesi ve yasak olmasına rağmen korsan yayın yapan yabancı bir siteye girmesiyle meydana geldiği, film seyretmek için açtığı sitede pop-up olarak adlandırılan ve porno sitelere yönlendiren reklam içeriklerine tıklamasının ardından porno yayının başladığı öğrenildi.

IP’NIN AÇIK OLMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Hastane yönetimi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu teknisyen açığa alınırken, teknisyenin bilgisayarına incelenmek üzere el konuldu. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin poliklinik, laboratuar klinik ve hasta kayıt bilgisayarlarının tümü kapalı IP'ye sahip. Dışarıdan internet sitelerine girmek mümkün değil. Bütün bilgisayarların İP numaralarının dışa kapalı olması gerekirken, o bilgisayarın IP numarasının nasıl dışa açık hale geldiği merak konusu oldu.