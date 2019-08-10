Kocaeli’de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan parkta bir grup mahalleli ile yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taş ve sopalarla birbirine saldıran 2 grup arasındaki kavga Dilovası Belediyesi önünde devam etti. Vatandaşların ve polis ekiplerin araya girerek ayırdığı kavga sonucunda ismi öğrenilemeyen 3 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yaralanan şahıslar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından F.A., Y.G., E.A., G.A. ve M.O. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, olayı görüntülemek isteyen basın mensubunun elindeki telefonu almaya çalışan bir polis memuru, ‘Benim olduğum yerde görüntü çekemezsin' dedi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise basın mensubunun görevini yaptığını belirterek polis memuruna müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA