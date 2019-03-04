Kocaeli’de akrabasının üzerine düştüğü bebek hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Emekevler Mahallesi’nde ikamet eden Olcay ve Elif Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel Eşsiz, evin içinde emeklediği sırada odaya giren kadın akrabası, dengesini kaybederek bebeğin üzerine düştü.

Düşmenin etkisiyle başı sert zemine çarpan bebek ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eşsiz’i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada beyin tomografisi çekilen bebeğin kafatasında çatlak oluştuğu ve beyninde kan biriktiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve burada iki kez kalbi duran Zeynep bebek, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acılı haberi alan bebeğin ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA