Kocaeli’de İzmit’te okullar tatil mi? Öğrenciler ve velilerin gözü 8 Ocak Kocaeli Valiliği açıklamasında!

Kocaeli'de bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı sebebiyle yoğun kar birikintileri oluştu. Dün de bazı noktalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle ilan edilen kar tatili Kandıra'da uzatıldı. İşte Kocaelilerin merak ettiği Kocaeli'de okullar tatil mi sorusunun cevabı...

Kocaeli’de okullar tatil mi? Kocaeli’de kar bazı noktalarda etkili olurken şehrin genelinde yollarda kar birikmesi yaşanmadı. Kocaeli’de kardan en çok etkilenen nokta Kandıra oldu ve okullar tatil edildi. İzmit’ten ise kar tatili açıklaması gelmedi.

KOCAELİ’DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe genelindeki tüm okullar bugün de tatil edildi. İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yolların karla kaplı olduğu görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Kandıra’da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar dün de tatil edilmişti.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli’de bugün kar yağışının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor sıcaklıklar ise 1 derece seviyelerinde seyredecek.