Kocaeli’deki atık pil fabrikasında yangın!

Yangın 04.30 sıralarında Karatepe Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir atık pil fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Suadiye Bağdat Caddesi üzerindeki bir atık pil fabrikasında sabah erken saatlerinde yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve depolama alanındaki atık pil ve hava yastıkları bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Yangında fabrikada gece vardiyasında bulunan 10 işçi dışarı çıkarıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.



İHA