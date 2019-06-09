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Kocaeli’deki yangınla ilgili flaş gelişme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrikanın ortağı iki kişi tutuklandı.

03:12 -
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Kocaeli’deki yangınla ilgili flaş gelişme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınarak dün Gebze Adliyesi’ne çıkarılan aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 şüphelinin savcılık sorgulamaları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden fabrika ortakları M.G. ile  F.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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