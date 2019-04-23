Kocaeli Valiliğinden 15 günlük PKK/KCK eylem yasağı

KARŞIT GÖRÜŞ VURGUSU

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”09-04-2019 tarihinden itibaren Ceza İnfaz Kurumları önünde PKK-KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulandığı söylenen sözde tecrit kaldırılması talebi ile ülkemiz genelinde cezaevlerinde tutuklu ya da hükümlü bulunan PKK KCK terör örgütü mensuplarınca başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine sözde destek vermek amacıyla provokatif eylemlerin yaşanabileceği karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği ve böylece kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle ilimiz genelinde bu amaca yönelik her türlü eylem ve bu eylemlerin desteklenmesi için ilimiz sınırına girişlerin engellenmesi ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylemin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 7 ve 17’nci maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli İl sınırları gereğince 15 gün süre ile Valilik Makamı’nın 1150 sayılı olur emri ile yasaklanmıştır.”