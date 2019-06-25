Kocaeli’nde IŞİD’in örgüt evlerine baskın: 7 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda; İŞİD silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen Kocaeli'nin İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde bir dizi operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Kapıları kırarak örgüt evlerine giren emniyet ekipleri H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G., ve B.Ş. isimli 7 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Şahısların işlemleri Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. İşlemleri tamamlandıktan sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilecek olan şahısların tutuklanması bekleniyor.

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