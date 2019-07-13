Kocamaz dönemini 7 kişilik komisyon mercek altına alacak

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı 2'nci toplantısı CHP'li Başkan Vahap Seçer yönetiminde Kongre ve Sergi Salonu'nda yapıldı. Toplantıya; AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinin, 31 Mart’ın ardından ısrarla gündeme getirdikleri, bir önceki belediye başkanı Burhanettin Kocamaz'ın 5 yılda yaptığı borç tutarının araştırılmasına yönelik araştırma komisyonu kurulması talebi damgasını vurdu.

CHP REDDETTİ AMA AKP VE MHP OYLARIYLA GEÇTİ

Cumhur İttifakı, 2014’te MHP’den seçilen ancak 2019 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Burhanettin Kocamaz dönemindeki işlemlerin araştırılması için 7 kişilik komisyon kurulması için önerge getirdi. CHP'li üyeler ise araştırma komisyonunun kurulmasının hukuki sorunlar doğurabileceğini savundu.

CHP’li Başkan Vahap Seçer, komisyonunun kurulmasının hukuki olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazacaklarını, soruşturma komisyonunun kurulmasının hukukiliğine karar vermesi durumunda komisyon üyelerinin seçilerek çalışmalarına başlayacağını belirterek oylamaya sundu. Önerge, bakanlığa görüş sorulması şartıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

TÜM İHALELER VE DOĞRUDAN TEMİNLER İNCELENECEK

Cumhur İttifakı üyeleri; Kocamaz döneminde yapılan hizmet alım, çevre asfalt ve yol yapım, çevre ve haşere ile mücadele için yapılan ilaç alım ihaleleri, doğrudan temin alımlarının meclisçe araştırılmak üzere 7 üyeden oluşan 6 ay veya 1 yıl süreli inceleme ve araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Kurulacak inceleme araştırma komisyonunda ilgili yasa gereğince belediye personeli dışında 3 uzman kişinin görevlendirilmesi, görevlendirilen uzman kişilerin ücretlerinin anılan kanun ve yönetmelik kapsamında ödenmesini, gerekirse kamu kurum ve kuruluşlarından görüş ve yetkili denetçi talep edilmesi teklifi gündeme alınarak görüşüldü.

Önerge ile ilgili görüşlerini açıklayan MHP'li meclis üyesi Mahmut Tat, “Aylardır konuştuğumuz bir konu. Bu Mersin halkının isteğidir. Neyi aldık ne haldeyiz onu görmek istedik. Bu konu şahsi değildir. Grup olarak ittifak olarak talep ediyoruz. Meclis uygun görürse böyle bir komisyon kurulmasını istiyoruz” dedi. CHP Grubu adına söz alan Abdullah Özyiğit ise konunun yasaya aykırılık olup olmadığının araştırılmasını istedi.

MECLİSİN ALACAĞI HER KARAR MEŞRU OLMAYABİLİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise şunları söyledi: “Meclisin alacağı her karar meşru değil. Bir hukuki dayanağı olması gerekiyor. Yaptığımız işler daha sonra hukuki karışıklık doğurabilir. Biz burada bunu istiyoruz diye bunları yapma yetkisinde değiliz. Geçtiğimiz hafta Cumhur ittifakı bunu meclise sundu. Biz sunu söyledik. Bizim geçmiş döneme ait eğer karanlık noktalar var ise bunu koruma gibi bir niyetimiz yok. Kamuoyunda da yanlış bir anlaşılmaya meydan verdik sanıyorum. Sanki Cumhur ittifakına mensup üyeler geçmiş dönemi ‘Yargılayalım' diyor. Ama bunu art niyetliler kamuoyunun gündemine getiriyor. Biz zor durumda kalıyoruz. Bu sebeple 21. Maddede amir hükümde böyle bir önergenin ayın ikinci birleşiminde gündeme getirilmesini uygun görmüyor ama biz bunu getirdik. Gündeme açtık. Konuşalım, komu oyununda bu yanlış algısı ortadan kalksın istiyorum. Denetlemek istiyorsanız denetleyelim ama bizim tabi olduğumuz yasalar var. Bu kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde biz hareket etmek zorundayız. Ben sonuç almak istiyorum. İlgili kurumlardan görüş almak koşulu ile ve bu görüşlerin olumlu olması koşulu ile komisyon çalışmalarını başlatmak üzere oylamaya sunmak istiyorum. Biz bu konuyu ilgili kurumlara soruyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan görüş isteyeceğiz. ‘Hayır, böyle bir komisyon kurulma hakkınız yok, böyle bir denetim mekanizması yok' dedikleri anda bu önerge geçersizdir. Komisyon oluşturulabilir gerekli denetimler denildiği noktada komisyon üyelerini seçiyoruz. Ve komisyonu çalıştırıyoruz.”