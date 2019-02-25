Kocamaz için alınan karar açıklandı! | Son dakika haberi

Evrakı İl Seçim Kurulu’na geç verildiği için İYİ Parti’den aday olamayan ve “kumpas kuruldu” iddialarıyla son bir haftadır Türkiye gündemine oturan Burhanettin Kocamaz, bulunan formül çerçevesinde 21 Şubat’ta DP’den adaylık başvurusunda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerinde Büyükşehir adayı olarak yer alan Kocamaz’ın adaylığına 5 kişi itiraz ederek, İl Seçim Kurulu’na dilekçe vermişti.

Kocamaz, dün yaptığı açıklamada, adaylığına itiraz edenlerin, kendisine kurulan kumpasın arkasındaki ekipten olduklarını iddia etmiş ve seçim kuruluna güvendiğini söylemişti.

İl Seçim Kurulu, bugün toplanarak bu itirazları değerlendirdi. İl Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den ne DP’den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

KOCAMAZ'IN ADAY OLAMAMA GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Öte yandan Mersin İl Seçim Kurulu'nun kararında Burhanettin Kocamaz'ın aday olamama gerekçeleri de açıklandı. Kararda; Burhanettin kocamaz'ın aday yapılmaması için Baki Yalçın, Veysel Toprak, Bekir Okta, Mahmut Dömek ve Fevziye Başoğlu adlı kişilerin itirazlarının değerlendirildiğini belirtildi. Kararda; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için partilerin aday gösterme koşulları ayrıntılı biçimde açıklanıp “Bir kimse aynı zamanda önseçimlerde ve merkez adaylığında değişik siyasi partilerden veya aynı partiden aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden önseçime katılamaz. Ve Bir kimse bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz. Bu hükümlere aykırı hareket edenlerin adaylığı Yüksek Seçim Kurul tarafından iptal edilir” denildi.

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‘MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR'

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'den, Demokrat Parti'den ya da bağımsız olarak aday olamayacağına ilişkin İl Seçim Kurulu kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yerel seçim sürecinde Mersin'de 3 aday yarışıyorduk ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın hiçbir partiden ya da bağımsız olarak aday olamayacağı yönünde karar verdi. Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. Cumhur İttifakı bundan rahatsız oldu. Burhanettin Kocamaz'a yönelen milliyetçi oyları alabilir miyiz diye beklenti içine girmiş olabilirler. Ama bunda da başarılı olamayacaklar. Bizim milliyetçiliğimizi, ülke sevgimizi, vatan sevgimizi test etmek, sorgulamak ne kimsenin hakkıdır, ne kimsenin haddidir. İnanıyorum ki Mersin halkı 31 Mart'ta bu siyaset oyununa gereken cevabı verecektir. Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş bir siyasetçi olarak, bir insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim.”