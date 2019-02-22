Kocamaz, İl Seçim Kurulu ilan tutanağında DP’den aday

Mersin İl Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, partilerin adayları listesini yayımladı. Listede, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 partinin adayı açıklanırken, Demokrat Parti’nin adayının Burhanettin Kocamaz olarak Geçici listede yer alması dikkat çekti.

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Seçime İYİ Parti’nin adayı olarak girmesi beklenen Kocamaz, evrakların geç teslim edilmesi nedeniyle İYİ Parti’den aday olamamış, bu yüzden farklı formül arayışları gündeme gelmişti. İl Seçim Kurulu, 3 Mart’ta da kesin listeyi açıklayacak.

İlan tutanağında büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Saadet Partisi: Erdal Alkan

Bağımsız Türkiye Partisi: Işıl Özdemir

Türkiye Komünist Partisi: Nişan Mesut Oyardı

Vatan Partisi: Lerzan Özgenç

Cumhuriyet Halk Partisi: Vahap Seçer

Demokrat Parti: Burhanettin Kocamaz

Milliyetçi Hareket Partisi: Hamit Tuna

Demokratik Sol Partisi: Emrah Küçükkapdan

(DHA)