Koçtaş çalışma saatleri 2019: Koçtaş saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Koçtaş çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Koçtaş hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Koçtaş çalışma saatleri 2019…

KOÇTAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Koçtaş Yapı Market hafta içi hergün mesaiye sabah tam 10:00'da başlar ve kapanış saati olan 22:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Koçtaş öğle arası vermemektedir.

Koçtaş Merkez Minası Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Koçtaş Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 216 430 03 00

KOÇTAŞ HAKKINDA

1955 yılından itibaren büyük inşaat projelerine yapı malzemeleri toptancısı olarak hizmet veren Koçtaş Ticaret A.Ş., perakende satışlarına 24 Mayıs 1996 tarihinde İzmir-Bornova'da açtığı ilk mağazasıyla başladı. Temmuz 1998'de Antalya Topçular ve Aralık 1998'de İzmir Balçova'da açtığı mağazalarla perakende sektöründe faaliyet göstermeye devam etti.

Koçtaş, sektöründe lider olmak, dünyadaki yenilikleri know-how transferiyle elde etmek ve böylelikle uluslararası bir satınalma gücü yaratarak rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için, 2000 yılında ev geliştirme sektörünün dünya çapındaki en büyük üç şirketinden biri olan, Kingfisher grubuna bağlı B&Q firması ile ortaklık anlaşması imzaladı. Şubat 2000'de başlayan ortaklıkla; şirketin %50 hissesi Koç Grubu'na, %50 hissesi de B&Q'nun bağlı olduğu Kingfisher Grubu'na verilirken ve şirketin resmi adı da Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. oldu.

Kingfisher grubu Avrupa'daki 10 ülkede bini aşkın mağazayla dünya ev geliştirme sektöründeki en güçlü topluluklardandır. Kingfisher, İngiltere, Polonya ve Türkiye'de pazar lideriyken; Fransa ve İspanya'da pazarın ikinci; Rusya ve Romanya'da ise pazarın üçüncü büyük oyuncusudur. Grup ayrıca İrlanda, Portekiz ve Almanya'da da faaliyet göstermektedir. Grubun B&Q dışındaki diğer markaları Castorama, Screwfix, Brico Dépot ve Koçtaş'tır. Grubun İngiltere ve İrlanda'da B&Q ve Screwfix markaları ile 785, Fransa'da ise Castorama ve Brico Dépot markası ile 221 mağazası bulunuyor.

Bugün Koçtaş, İzmir'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin 19 ilinde toplam 41 mağazasıyla, yerli ve ithal çok sayıda markanın ürünlerini uygun fiyat ve kolay ödeme avantajıyla müşterilerine sunuyor. Koçtaş mağazalarında dekoratif ürünlerden mobilyaya, ev tekstili ürünlerinden mutfak, banyo ve seramiğe, bahçe mobilyalarından aydınlatma ürünlerine, genç odasından hazır perdeye, halıdan boyaya ve parkeye kadar on binlerce ürün satılıyor.

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