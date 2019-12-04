Kolay kredi çetesine dikkat! Çaresiz insanları bakın nasıl dolandırıyorlar?

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün önemli bir operasyona imza attı. Gazete ve sosyal medya reklamları vasıtasıyla “Emeklilere kolay kredi” ilanı verip tefecilik yapan bir çete çökertildi.

İstanbul ve diğer illerden binlerce kişiyi mağdur eden çete üyesi 85 şüphelinin yakalanması için 13 ilde operasyon düzenlendi.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİ VIP HİZMET!

İl dışından gelen emeklileri özel araçlarla alan kredi vaadiyle maaşlarına haciz koyduran şebekenin milyonlarca lira vurgun yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şebekenin mağdur ettiği bir emekli yaşananları Sözcü'ye anlattı.

ÇOCUĞU İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Suç örgütü üyelerinden korktuğu için fotoğraf çektirmek istemeyen mağdur emekli Abdulvehap A., Ağrı Şeker Fabrikası’nda işçi olarak çalışırken, lisede okuyan oğlunun rahatsızlığı sebebiyle 2010 yılında İstanbul'a geldi.

İŞTEN ATILDI YENİ BİR İŞ BULAMADI

Oğlunun psikolojik tedavi görmesi için İstanbul’da bulunması gereken ve lojistik firmalarında çalışan 54 yaşındaki Abdulvehap A., daha sonra işten atıldı.

Lojistik firmalarının yabancı göçmen çalıştırdığı için iş bulamadığını belirten Abdulvehap A., kirasını ve bakkal borcunu ödeyemeyince, kara kara düşünmeye başladı.

HER ŞEY BİR GAZETE İLANI İLE BAŞLADI

Geçtiğimiz mayıs ayında kahvede otururken bir gazetedeki ilanı gördüğünü söyleyen Abdulvehap A. yaşadıklarını şöyle anlattı.

KİRA BORCU VE BAKKAL BORCU İÇİN

*Lojistik firmaları yabancıları çalıştırmaya başladı. İş bulamadığım için maddi olarak sıkıntıya girmiştim. Kahvede otururken bir gazete aldım, sayfalarına baktım, bir finansman yazısı gözüme çarptı.

*Aradım, ‘Emekliler haklarında için icra olsa da kredi veriyorum’ dedi. Bir de kredim olduğunu söyledim. Maaşından kesinti miktarını sordular onu da belirttim.

*Sonra bana ‘8 bin 850 lira eline geçecek şekilde kredi verebiliriz’ dediler. Bana ne zaman gelebileceğimi sordular. Gebze'de oturduğumu söyleyince ‘Aynı gün içerisinde işlemlerinin halledilmesi gerekir erken gel’ dediler.

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ARACI FİRMA DEVREYE GİRDİ

Dolandırıcıların kendisini otogardan lüks bir araçla aldıklarını belirten talihsiz adam, daha sonra yaşadığı baş döndürücü trafiği tane tane anlattı;

*Otogardan doğru Alibeyköy'e gittik. Bir sürü insan vardı. Beni bir odaya aldılar, bir kadın vardı. Bana şartları söyledi. Ben maaşımdan bin 250 lira kredi kesintisi olduğunu söylemişti. ‘Sana 8 bin 750 lira verecek maaşını kesecekler' dedi. ‘Peki ben ara ödeme yapsam olur mu?' dedim. ‘Tabi olur' dedi. Bana bir şirket adı altında kağıt imzalattılar. Gittiğim yerdekiler meğer sözde aracı firmaymış. Bana dediler ‘yüzde 15 de bize vereceksin'

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRDÜLER

Aracı firma adı altında kesinti yapılacak olmasına rağmen teklifi kabul etmek zorunda kaldığını belirten Abdulvehap A. sözlerini şöyle sürdürdü;

*Beni Beylikdüzü'nde bir yere götürdüler. Benimle birlikte 18 emekli vardı. Bize bir sürü evrak doldurarak imzalattılar.

*Denize düşen yılana sarılır ya, gözlüğüm bile yanımda değildi. Okumadan imzaladım. Benimle birlikte 18 emekliyi, maaşlarımızı kesmelerini sağlayacak belgeyi imzalamamız için Çağlayan'a icra müdürlüğüne götürdüler.

*Avukatları dosyalarımızı hazır etmiş. Kapıda bekliyorsun, sonra imzaya atıp çıkıyorsun. Kimse bir şey sormuyor. Zaten akıl tutulması yaşıyorsun, bir an önce imza atıp çıkayım diyorsun.

‘İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET'

Belgeleri imzaladıktan sonra yeniden şebekenin Beylikdüzü'ndeki ofisine gittiğini anlatan Abdulvehap A., çektiği kredinin bin 500 lirasının aracı firma tarafından ‘masraf’ adı altında kesildiğini eline 6 bin lira kaldığını anlattı.

EVİNE DÖNÜNCE İCRALIK OLDUĞUNU ANLADI

Parayı aldıktan sonra evine dönen mağdur emekli bir süre sonra hakkında icra kararı olduğunu öğrendiğini söyledi.

6 BİN LİRA ALDI 36 BİN 500 LİRA BORÇLANDI

İcra evraklarına baktığında kredi aldığı dolandırıcıların kendisini telefon satışı adı altında 36 bin 500 lira borçlandırdıklarını söyleyen Abdulvehap A. dolandırıcıların yöntemini şu sözlerle anlattı;

*Her biri 5 bin lira olan 5 telefon almışım gibi göstermişler, üstüne de avukat masrafı eklemişler. Ben bunları aradım, ama hiç umurlarında değildi. ‘Git istediğin yere şikayet et' dediler.

*Ben icra müdürlüğüne ‘bunlar tefecidir bunların işlemlerini yapmayın’ diye gittim. Bana ‘Git onları şikayet et' diye çıkıştılar. Sonra da avukat tutup mahkemeye verdim. Maaşından yapılan 9 bin liralık kesintinin ardından tefecilere ödeme yapmaktan kurtuldum.

‘BABASI VEFAT ETTİ'

Abdulvahap A., kabus gibi geçen süre boyunca çete üyelerine ‘sürekli adres değiştirdikleri’ için bir türlü ulaşamadığını da anlattı. Talihsiz adam “Bunlar her tarafı ahtapot gibi sarmışlar, bunların farklı isimlerde bir sürü firması var. Binlerce kişiyi dolandırdılar. Ben de bazı mağdurlarını numarası var görüşüyoruz. Bunlardan tamamen kurtulmak gerekiyor” dedi.

MAĞDUR SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE İDDİASI

Abdulvehap A.'yı mağdur eden şebeke üyelerinin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürerken, şüphelilerden şikayetçi olanların sayısının bine yaklaştığı, 34 farklı ilden şikayetçi bulunduğu ve sayının artmasının beklendiği belirtildi.

AYLIK 5 MİLYON LİRA!

Çetenin 81 ilden 5 binin üzerinde kişiyi dolandırdığı tahmin ediliyor. Polis, çetenin aylık 5 milyon liradan fazla para kazandığını da saptadı.

NE KADAR DOLANDIRIRSAN O KADAR PRİM!

Şebekenin emeklileri tuzağa düşüren adamlarına prim verdiği de öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun ardından soruşturmanın derinleştirileceği de belirtildi.