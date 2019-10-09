Kolonlar çatlak, duvarlar dökülüyor… Bu yurtta öğrenciler nasıl kalır?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Muallimköy mevkiindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 7 bloktan oluşan yurtlardaki kolon ve duvar alçılarında derin çatlaklar oluştu. Konu bazı medya organlarında yer buldu ancak herhangi bir çalışma yapılmadı. 7 bloktan oluşan KYK yurdunun 4 bloğunun 1999 Marmara Depremi öncesi inşa edildiği öğrenildi. Öğrencilerin korkarak girdiği yurdun müdürü Resul Kotan Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

ÖDENEK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE…

Söz konusu yurt binalarının sağlam olduğunu ifade eden yurt müdürü Resul Kotan, çatlakların 26 Eylül'deki İstanbul depremi ile bir alakası olmadığını söyledi. Kotan, “Biz 2017 yılında deprem risk raporu hazırlattık. Binamızın depreme dayanaklı olduğu ortaya çıktı. Tek tek numuneler alındı. 2017 yılının kasım ayında binamızla ilgili güçlendirme kararı verildi. Bu karar 2007 yılında değişen deprem yönetmeliğine uyum sağlamak için verildi. Biz de hemen genel müdürlüğümüze başvurduk. 2 yıldır güçlendirme talep ediyoruz. Ancak ödenek yetersiz olduğu için çalışmalar başlamadı. 2019 yılı mayıs ayında il müdürlüğümüzden mühendis talep ettik, tekrar inceleme yaptırdık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden tekrar mühendis talep ettik onlar da inceleme yaptılar. Binamızın sağlam olduğu defalarca rapor edildi” diye konuştu.

“DOLGU MALZEMELERİ KAYMIŞ”

Müdür Kotan, binalardaki çatlakların sebebinin kalitesiz dolgu malzemesi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti; “Drenaj sıkıntısı nedeniyle su dolgu malzemelerine sızmış ve dolgu malzemelerini kaydırmış. Çatlakların tamamı bu sebeple meydana gelmiş. O çatlaklar sıva ve duvar çatlağı. Taşıyıcı kolonlarımızda ve kirişlerimizde hiçbir hasar yok. Bizim binalarımız 1999 Marmara Depremi öncesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapmış. O sebeple binalar oldukça güçlü. 26 Eylül İstanbul Depremi sonrasında da durmadık. Hem Gebze Teknik Üniversitesi'nden hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden mühendisleri çağırarak inceleme yaptırdık. Ortak kanaat tahliyeye gerek olmadığı yönünde”

KOTAN: ÖDENEK SIKINTISI AŞILDI

Yurt binalarındaki çatlaklarla ilgili güçlendirme projesinin hazır olduğunu ifade eden yurt müdürü Resul Kotan, “Revizyon çalışmaları yapılıyor. Ödenek konusundaki sıkıntı da aşıldı. Erkek bloklarından başlayarak bütün yurdumuzda güçlendirme çalışmalarını tamamlayacağız. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde başlayacak” şeklinde konuştu.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

Yurtta kalan öğrenciler konunun bazı yayın organlarında gündeme gelmesine rağmen kimsenin harekete geçmediğini söyleyerek, CİMER'e başvuru yaptı. Öğrenciler CİMER başvurularında binanın mevcut durumunun sıkıntılı olduğunu, duvarlarda ve taşıyıcı kolonlarda çatlaklar bulunduğunu belirterek acil önlem alınması ve gereğinin yapılması gerektiğini belirtti. Fotoğraf ve videolarla birlikte CİMER'e başvuran öğrenciler Gebze KYK Yurt Müdürlüğü'ne iletmek üzere bir de imza kampanyası başlattı.

“HASARDAN DOLAYI KAYGILIYIZ”

Gebze KYK Yurt Müdürlüğü'nden bir dizi talepte bulunan öğrencilerin dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor: “Gebze Kredi Yurtlar Kurumu'nda ikamet eden öğrenciler olarak 26.09.2019 13:59'da Silivri ve 29 Eylül 2019 saat 09.40'ta Yalova açıklarında gerçekleşen depremler sonucunda yurdumuzda meydana gelen endişe verici hasarlardan dolayı kaygılanmaktayız. Bu kaygıların giderilmesi için birtakım taleplerimiz vardır. Bu talepler kısaca: Memurlar, güvenlik görevlileri ve öğrenciler için yapılacak ilk yardım dersleri ve ilk yardım malzemelerinin tedariki, Deprem anında yapılacaklar hakkında seminerler ve tatbikatlar, Olası bir deprem senaryosunda izlenilecek stratejilerin geliştirilmesi ve bizlerle paylaşılması, Yurdun mevcut personelinde eksik olan sağlık görevlilerinin tedariki, Yurdun varsa deprem yeterlilik testinden geçtiğine dair belgenin öğrencilere ve personellere ulaşılabilir kılınması şeklindedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.”