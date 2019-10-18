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Koltuk yandı, Marmaray seferleri durdu

Bakırköy Yenimahalle Marmaray Durağı yakınındaki bir köprü altında yanan koltuk seferlerin aksamasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat aksayan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normale döndü. 

08:59 -
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Koltuk yandı, Marmaray seferleri durdu

Bakırköy Yenimahalle durağı yakınlarında Marmaray’ın üstünden geçtiği alt geçitte bulunan eski bir koltuk henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangını fark eden istasyon görevlileri Marmaray seferlerini kısa bir süreliğine durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Köprü altında yanan koltuk Marmaray seferlerini aksattı. Foto: İHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evsizlere ait olduğu tahmin edilen yanan koltuğu kısa sürede söndürdü. Duraklarda da kısa süreli yoğunluk oluşurken, durakta “Teknik bir arıza sebebiyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır” anonsları yapıldı.

Koltuk yangınının söndürülmesinden sonra seferler normale döndü. Foto: İHA

Müdahale boyunca her iki istikamette de durdurulan seferler yangının söndürülmesiyle tekrar normal akışına döndü. Güvenlik görevlileri ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
İSTANBUL, (DHA)

Bakırköy Haber istanbul
Son güncelleme: 09:00 18.10.2019
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