Komşularına ‘fıstık yetiştiriyoruz’ dediler, ‘zehir serası’ çıktı

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 2 şüphelinin bir binanın çatısında uyuşturucu ürettiği belirlendi.

Narkotik ekiplerinin teknik ve fiziki takiple izlediği şüphelilerin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki binanın çatısını özel yalıtım malzemesiyle kapladığı anlaşıldı.

Çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

ISI VE HAVALANDIRMA DÜZENEĞİ

Narkotik Operasyon Timi eşliğinde düzenlenen baskında, çatı katına çıkan ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Botanik bahçeleri aratmayan bir manzarayla karşılaşan ekipler; özel ısı, ışık ve havalandırma düzenekleriyle Hint keneviri yetiştirildiğini anladı.

Evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

57 KİLO HİNT KENEVİRİ

Şüphelilerin saksıları içerisinde 200 Hint keneviri yetiştirdiği, hasada ise 1 hafta kaldığı öğrenildi.

Sulama ve nem ölçme sistemlerinin de bulunduğu uyuşturucu serasında ele geçirilen ve sökülen Hint kenevirinin miktarının 57 kilo olduğu belirtildi.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Kurutularak esrara dönüştürülmesi halinde piyasa değerinin 2 milyon lira olacağı belirtilen Hint keneviri üretiminde kullanılan malzemelere de polis el koydu.

KOMŞULARINA FISTIK DAĞITTILAR

Polis ekipleri şüphelileri emniyete götürürken, bina sakinlerinin ilginç bir bilgi paylaştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, zehir tacirleri sürekli çatıya toprak taşıyordu.

“Neden toprak taşıyorsunuz” sorusuna ise, “ Biz fıstık üretiyoruz” diye cevap veriyorlardı.

Komşularının şüphelenmesinden endişe eden 2 şüphelinin belli aralıklarla binadakilerin kapılarını çalarak “Çatıda yetiştirdiğimiz fıstıklarda size de ikram edelim” diyerek fıstık dağıttıkları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Fıstık yalanıyla uyuşturucu üreten şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de tutuklandı.