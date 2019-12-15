Komünist başkan geri adım atmadı

Tunceli Belediyesi’nin toplu taşımada öğrenci ücretlerine zam yapmaması, siviller için ise sadece 50 kuruş zam yapmasına tepki gösteren minibüsçüler ile Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu arasındaki restleşmede yeni gelişme…

80’e yakın minibüs şoförü 72 saat süren kontak kapatma eylemine son vererek yolcu almaya başladı. Tunceli Belediyesi'nin minibüs esnafının taleplerini yerine getirmeyerek emek sömürüsü yaptığını belirten Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Hıdır Bellice, şunları söyledi:

“ARALIK AYINI BEKLEYİN DEMİŞTİ”

“Kendi siyasi düşünceleri ne olursa olsun bu düşünceler milletin cebindeki paranın ve yaptığı ticaretin üzerinde olamaz. İnsan kâr etmek ve sürdürülebilirliği esas almak üzere çalışır. Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu beş-altı ay önce bizlere aralık ayında ücret iyileştirmesi yapacağını söyledi. Biz de umutla bekledik. Toplantı yaptığımızda tamamen öğrencilerden taraf olarak taleplerimizi reddetti.”

TAM 2.50 TL, ÖĞRENCİ 1.75 TL

Tunceli Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında toplu ulaşım ücretlerinde sivillerin 2 lira olan ücretini 2 lira 50 kuruşa çıkarmış ancak öğrencilerin ise 1 lira 75 kuruş olan ücretlerine zam yapmamıştı.