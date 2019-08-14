Komünist Başkan hasata çıktı

İstanbul'daki hayatlarını geride bırakıp Tunceli merkeze yerleşen ve Çiçekli Yolu üzerinde seksen dönümlük araziye nohut eken gençler, hasada başladı. Tarlanın ilk tohumunu atan Maçoğlu, gençleri hasat zamanında da yalnız bırakmadı.

Maçoğlu, çalışmaların ilk Ovacık'ta başladığını sonrasında da tüm ilçelere yayıldığını belirterek, “Yerel yönetimlerin bu meselede önemsemesi gereken şey, üretimi desteklemektir. Çünkü insanlar tohum alsa süremiyor, tarlayı sürse tohum bulamıyor. Sulama sorunu olsa harkları çıkaramıyor. Bize düşen yerelde çiftçilerimize, kadınlarımıza, gençlerimize destek vermektir. Bir dönümün 70-80 liradan sürüldüğü, tohumun 10 liraya çıktığı bir dönemde hepimizin bu işin bir parçası olması birçok üreticimize destek olur ve insanların kış boyunca yaşamlarını da kolaylaştırmış olur” ifadelerini kullandı.

“HASATI TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ”

Üretim yapan gençlerden biri olan Ersin Dargın, birkaç arkadaşı ile buraya gelme ve üretime dahil olma kararını aldığını anlatarak, “Üretime dahil olma sürecinde kooperatifin bize destekte bulunması toprakla buluşmamızı daha da hızlandırdı. Burada artık insanlar, köylüler, üreticiler ekim yapmaktan kopmuş durumda. Üretim yapmak istesen maliyeti çok yüksek. Bundan kaynaklı tarlalarını ektiklerinde masrafları karşılayamıyorlar. Burada kooperatifin tam da bu aşamada köylüye, üreticiye vermiş olduğu destek çok önemli. Biz de toprakla buluşmanın ilk etabında seksen dönümlük nohut ekimi yaptık” diye konuştu.

Hayvanların girmemesi için yaklaşık bir aydır nöbet tuttuklarını belirten Ersin, “Bugün nohutlar hasata gelmiş, toplamaya başlıyoruz. Ancak bu sene yağmurların düşmemesinden kaynaklı beklentimizin altında ürün alacağız. Ama sonuç itibarıyla ilk adım olarak toprağa dönmemiz, üretime dahil olmamız güzel ve öğreticiydi. Bu sene toprağı tanıma, ürünü tanıma gibi bir acemilik dönemi olabilir ama önümüzdeki yıl üretimi çeşitlendireceğimize ve daha tecrübeli bir üretim yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“KARŞILIKSIZ DAYANIŞMA”

Polonya asıllı Asha Aytaç da toprağı çok sevdiğini aktardı ve sıcakta el ile çalışırken zorlandığını kaydetti. Avrupa'daki üretim ile Türkiye'yi kıyaslamanın zor olduğunu söyleyen Aytaç, “Buradan en hoşuma giden şey, insanların birlikte ve karşılıksız şekilde dayanışmalarıdır. Burada olduğum için mutluyum” şeklinde konuştu.

“HALKIMIZ ARTIK ÜRETSİN, DIŞA BAĞIMLI YAŞANMAZ”

Tunceli'de büyüyüp yaşayan ve geçmişle bugünü karşılaştırınca üretimin çok gerilediğini söyleyen Kazam Tayam ise, “Halkımız artık üretsin, tüketici olmasın. Herkes üretmeye yönelsin, köylere dönsün. Hepimiz güç birliğiyle bu işi başarmalıyız. Üretim üretim diyoruz. Bakın gençler şehirleri bırakıp gelmişler. Bizim çağın insanlarının da gençlere destek olmak için buralara katılması gerekiyor. Üretim birlikte yapılır. Dışa bağımlı yaşanmaz, birlikte her şeyi başarabiliriz” ifadelerini kullandı.