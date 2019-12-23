Komünist Başkan Seyit Rıza’ya sahip çıktı!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, 1937-38 yıllarında çıkan ve tarihe Dersim İsyanı olarak geçen ayaklanmanın öncülerinden Seyit Rıza’nın, 2010 yılında Tunceli Kışla Meydanı’na dikilen heykeli başta olmak üzere kent sınırlarındaki cadde, sokak, meydan ve tabelalardan isim ve sembollerinin kaldırılması için Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi’ne başvurmuştu.

Tunceli Belediyesi, başvuruya ilişkin resmi sitesinde açıklama yaptı.

“KALDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada Vatan Partisi'nin dilekçesinin kendilerine ulaştığı belirtilerek “Seyit Rıza Heykeli Dersim halkının iradesiyle seçilen belediye tarafından 2010 yılında alınan kararla inşa edilmiştir. Sonrasında da Dersim ile bütünleşmiş ve sembol haline gelmiştir. Sey Rıza, Wusênê Seydi, Findik Ağa, Aliye Mirzê Sili,Hesenê Ivraimê Qıji, Hesen Ağa, Resik Uşen, Sey Qaji, Sılo Qız, Alaverdi, Baba Bertal, Firig Dede, Sey Uşen ve sayamadığımız birçok isim Dersim halkının ortak hafızaları ve kültürel değerleridir. Bu şekilde yaşamaya devam edeceklerdir” denildi.

“KARŞILIĞI YOK”

“Dersim halkının büyük bir irade ile sahiplendiği Seyit Rıza Heykeli’nin kaldırılması söz konusu değildir” ifadeleri kullanılan açıklamada, talebin “Dersim halkı ve belediyemiz tarafından karşılığı bulunmamaktadır” ifadelerinin olmadığı vurgulandı.

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SEYİT RIZA VE DERSİM İSYANI

Tarihe Dersim İsyanı ya da Dersim Ayaklanması olarak geçen olayda Tunceli'de 1937-1938 yılları arasında meydana gelen Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı isyandır. İsyanın ele başlarından birisi olarak tutuklanan Seyit Rıza 5-13 Eylül 1937 tarihinde askeri mahkemede yargılanarak ölüm cezasına çarptırılmıştır. 15 Kasım 1937’de Elazığ Buğday Meydanı’nda idamı edilmiştir. Seyit Rıza Seyit Rıza, 1863 senesinde Tunceli’nin Ovacık beldesinin Lirtik köyünde dünyaya geldi.