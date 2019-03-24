Kongre ve Fuar Merkezi açacağız…

Maltepe Fındıklı'da ‘Yaşam Merkezi ve Taziye Evi' açılışında bir araya geldiğimiz Ali Kılıç, 1 Nisan'da tekrar seçilirse en büyük projesinin ‘Maltepe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi' açmak olduğunu belirtti. Kılıç, hakkındaki ‘yolsuzluk' iddialarıyla ilgiliyse “Eğer bir yanlışım olsaydı şu an yargılanıyor olurdum. Başım dik” diye konuştu.

– İlk 5 yıl yılınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Tam 5 yıl önce belediye başkan aday adayı olarak, siyasi partiler bile yerel seçim bildirgesi yayınlamadan biz 18 mahallemizi tarayarak, 19 maddeden oluşan bir seçim bildirgesi hazırladık. Belediye başkanı olduktan sonra bu 19 maddenin 19'unu da hayata geçirdik. ‘Üreten Engelliler Merkezi' açtık. Merkezimizin bir tarafında down sendromlu kardeşlerimiz çay, kahve ve kurabiye satarak para kazanıyor. Elde edilen parayı da çocuklarımıza vererek yaşama bağlanmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Küçükyalı'da belediyeler arasında Türkiye'nin ilk SGK anlaşmalı ‘Maltepe Tıp Merkezini açtık.

– Seçilirseniz en önemsediğiniz projeniz nedir?

Mutlaka ama mutlaka ‘Maltepe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi' projesi. Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Bu projenin alan araştırması ve toprak analizleri, ulaşım bölümü her şeyi mühendisler tarafından büyük bir titizle incelendi ve planlara döküldü. Maltepe'de kurulacak olan 1 buçuk milyon metrekarelik alanda içerisinde 200 metrekare fuar alanı, 5 bin kişilik kongre merkezi, yaklaşık 750 metrekarelik golf ve spor kompleksi olacak. Bu İstanbul'un trendi yükseltecek. Anadolu Yakası'nda 2 bin kişiyi bile ağırlayacak yerimiz yok şu anda.

Herkese dokunmaya çalışıyoruz…

– Seçime çok az bir zaman kaldı. Seçmenle iletişimde nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?

Ben tek başıma çalışıyorum. İlçe teşkilatımız ve örgütümüz ayrı bir çalışma yürütüyor. 18 mahallemize bölüyorlar arkadaşlarımızı. Biz kalabalık bir grupla dolaşmak yerine herkes kendi alanında çalışıyor. Esnaf beni nerede görmemişse, nerede bir eleştiri varsa ben hemen joker olarak oralara gidiyorum. Herkese dokunmaya çalışıyoruz. Sabah saat 6 gibi maratonum başlıyor. Her akşam Çanakkale Şehitliği'ne saat 6-7 gibi otobüs gönderiyoruz. Onları yolcu ettikten sonra eve gidiyorum gece 12 gibi mesaim bitmiş oluyor. İnanıyoruz ki bir dönem daha halkımıza hizmet vereceğiz.

– Peki kenssel dönüşüm…

Bu neredeyse yarım asırlık bir sorun. Biz yaklaşık 4 buçuk yıldır kentsel dönüşümle ilgili danışma merkezleri açtık, kulaktan duyma bilgileri engelledik. Kentsel dönüşüm planlamalarımızı bitirdik. İstanbul büyükşehir belediyesinden de planlarımız geçti. Şimdi inşallah tekrar seçilirsek uygulama aşamasına geçeceğiz. Dünyanın birçok yerinde kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm uygulanıyor. Mutlaka burada kentsel dönüşüm projesinin içinde bir ‘Kent Müzesini' oturtmak istiyorum.

“VERİLEMEYECEK BİR HESABIM YOK”

– Sizin ve yakınlarınız hakkında bir takım iddialar basında yer aldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Aslında bunlar gerçekten mahrem konular. Siz samimi bir şekilde sorduğunuz için ben de samimi bir şekilde cevaplamak zorundayım. Benim şu anda oturduğum ev güya konakmış. Dubleks daire 3 oda bir salon. Bunu da aldığım günün ertesi günü İçişleri Bakanlığı'na mal beyanı olarak vermişim. Bu raporlarda var. Parayı nereden getirip ödediğim de var. Bunlar vatandaşa Ali Kılıç çaldı çırptı diye anlatıyorlar. 200 milyonluk servetimin olduğunu iddia ediyorlar. Maltepe Belediye'sinin bütün bütçesi 2 milyon lira. Bizim Anadolu'da bir laf vardır; Tavuk su içer yukarı Allah'a bakar. Sandıkta Ali Kılıç'ın, CHP'nin bileğini bükemediklerini anladıkları için çamur at izi kalsın kampanyalarıyla beni yıpratmaya çalıştılar. Verilemeyecek bir hesabım yok. Ben 86 defa müfettiş denetiminden geçmiş bir insanım. 68 müfettiş demiyorum. Bazen tek, bazen 20 kişi geliyorlar. 5 yılda her 20 günde bir denetlenmişim. Aksi olsaydı şimdi çoktan yargılanıyor olurdum. Ben başım dik bir şekilde Maltepe sokaklarında yürüyorum.