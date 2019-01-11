Kontrolden çıkan tanker oto galeri önündeki araçların arasına daldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan tanker yol kenarındaki oto galerinin önündeki araçların arasına daldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halinde olan Dağistan B. idaresindeki akaryakıt tankeri, yolda yapılan çalışmaları son anda fark ederek, şantiye alanını çevreleyen beton bariyerlere çarpmamak için hızla yan yola girdi. Yan yola hızla giren tanker savrularak yol kenarında bulunan bir oto galerinin önündeki araçların arasına daldı. Tankerin çarptığı 3 otomobilde büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, yaşanan olay sırasında galerinin önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye oto galerinin güvenlik kameralarında yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hızla yan yola giren tankerin savrularak oto galeri önünde bulunan araçlara çarpma anı görülüyor.

İHA