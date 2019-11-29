Konya Büyükşehir’den Yerköprü Şelalesi açıklaması

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Doğal Sit Alanı niteliğindeki Yerköprü Şelalesi’nin AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle tüm doğallığını yitirdiği iddia edilmişti. AKP’li belediye tarafından 17 milyona mal olan projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek verirken ortaya çıkan görüntü vatandaşların tepkisini topladı.

KAYALIK BÖLGE DİNAMİTLE PATLATILMIŞTI

Üç etaptan oluşan proje kapsamında şelalenin olduğu alana bir kafeterya, seyir terası, mescit, 30 civarında kamelya, otopark gibi üniteler inşa edildi. Traverten oluşumların yok edildiği projenin uygulaması sırasında küçük mağaraların da yer aldığı kayalık bölge dinamitle patlatılırken, şelalenin tam karşısına bir de asma köprü yapılmıştı.

BELEDİYE: TEK BİR AĞAÇ KESİLMEDİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, “Hadim Yerköprü Şelalesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan çeşitli haberler yayınlanmaktadır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sit alanı olan bölgeyi turizme kazandırmak, daha fazla ziyaretçinin ulaşabilmesini ve ziyaretçi güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izniyle (26.10.2015 tarih ve 11969 sayılı oluru) çevre düzenleme çalışması yürütmektedir. Önemli bir turizm ve mesire alanı olan Yerköprü Şelalesi'nin çevre düzenleme çalışmalarında tek bir ağaç bile kesilmemiştir” denildi.

“DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜNÜ KORUDUK”

Doğal alanların korunmasıyla ilgili hassasiyet gözetildiğinin altı çizilen açıklamada, “Proje kapsamında 350 adet yapraklı, 50 adet ibreli, 750 adet çalı, bin165 adet çok yıllık çiçek, bin 550 adet de yer örtücü ve sarıcı bitki dikimi çalışmaları sürdürülmektedir. Çalışmaları devam eden proje kapsamında bölgenin coğrafi dokusuna, şelaleye ve şelaleyi besleyen akarsu kaynaklarına müdahale edilmemiş, doğal bitki örtüsü korunmuştur” ifadeleri kullanıldı.

“MEVSİM ŞARTLARI GEREĞİ YAPRAKLAR DÖKÜLDÜ”

Belediye, “Bahar aylarında, doğanın yemyeşil olduğu dönemde çekilen fotoğraflarla, farklı bir açıdan çekilmiş, şelalelin kısmen göründüğü fotoğraflar yan yana getirilerek algı yapmak yerine; aynı açıdan bahar aylarında ve bugün çekilen fotoğraflarla karşılaştırma yapmak daha doğru olacaktır. Her ne kadar, mevsim şartları gereği ağaçların yaprakları dökülse, doğa solgun olsa bile, aynı açıdan bugün çekilen fotoğraflarda şelalenin, ağaçların ve su kaynağının hiçbir zarar görmediği net olarak anlaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ’NİN TARİHİ

Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, Göksu ile Karasu nehirlerinin buluştuğu noktada oluşan Türkiye'nin benzersiz doğal miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Eski yatağından kalker tabana dalan Göksu, bir süre yeraltından aktıktan sonra köprü biçimindeki doğal kaya oluşumun bulunduğu alandan yüzeye çıkıyor. Göksu'nun yüzeye çıktığı noktadan yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen Karasu ise görsel bir şölen oluşturarak Yerköprü Şelalesine dönüşüyor. İki su kaynağının bu olağanüstü buluşmasıyla oluşan Göksu, binlerce yıldır suyun biçimlendirdiği sarp Torosları aşarak Silifke'den Akdeniz'e dökülüyor.