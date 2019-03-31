Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği Konya'da AKP'nin adayı Uğur İbrahim Altay, İYİ Parti'nin adayı Oğuz Şimşek, HDP'nin adayı Gıyasettin Almaz başkanlık yarışına girdi. Peki Konya'da başkanlık yarışında kim önde? İşte kesin olmayan sonuçlara göre partilerin ve adayların oy oranları ve Konya seçim sonuçları...

19:58 -
Haberler Gündem
Konya seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Konya’da da tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Konya’da belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Konya’da hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Konya seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Konya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Uğur İbrahim Altay AK Parti AK Parti 145.397 % 70,99
Oğuz Şimşek İyi Parti İyi Parti 41.478 % 20,25
Hasan Hüseyin Uyar Saadet Partisi Saadet Partisi 8.280 % 4,04
HDP HDP 3.793 % 1,85
Diğer Diğer 2.264 % 1,11
BTP BTP 846 % 0,41
DSP DSP 663 % 0,32
DP DP 607 % 0,30
MUSTAFA VURAL MUSTAFA VURAL 505 % 0,25
Vatan Partisi Vatan Partisi 441 % 0,22
TKP TKP 348 % 0,17
YILDIRIM AKYOL YILDIRIM AKYOL 120 % 0,06
SELAHATTİN CİZRELİOĞLU SELAHATTİN CİZRELİOĞLU 76 % 0,04
Konya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 58.161%65,22
İyi Parti İyi Parti 12.247%13,73
CHP CHP 6.370%7,14
BBP BBP 4.383%4,92
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.651%4,09
MHP MHP 799%0,90
HDP HDP 619%0,69
BTP BTP 314%0,35
DP DP 309%0,35
TKP TKP 147%0,16
DSP DSP 136%0,15
Vatan Partisi Vatan Partisi 128%0,14

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more