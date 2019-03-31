Konya seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Konya’da da tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Konya’da belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Konya’da hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Konya seçim sonuçları…
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI
|Konya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Uğur İbrahim Altay
|AK Parti
|145.397
|% 70,99
|Oğuz Şimşek
|İyi Parti
|41.478
|% 20,25
|Hasan Hüseyin Uyar
|Saadet Partisi
|8.280
|% 4,04
|HDP
|3.793
|% 1,85
|Diğer
|2.264
|% 1,11
|BTP
|846
|% 0,41
|DSP
|663
|% 0,32
|DP
|607
|% 0,30
|MUSTAFA VURAL
|505
|% 0,25
|Vatan Partisi
|441
|% 0,22
|TKP
|348
|% 0,17
|YILDIRIM AKYOL
|120
|% 0,06
|SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
|76
|% 0,04
|Konya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|58.161
|%65,22
|İyi Parti
|12.247
|%13,73
|CHP
|6.370
|%7,14
|BBP
|4.383
|%4,92
|Saadet Partisi
|3.651
|%4,09
|MHP
|799
|%0,90
|HDP
|619
|%0,69
|BTP
|314
|%0,35
|DP
|309
|%0,35
|TKP
|147
|%0,16
|DSP
|136
|%0,15
|Vatan Partisi
|128
|%0,14
Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.
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