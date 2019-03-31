Konya seçim sonuçları: 31 Mart 2019 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (yerel seçim) oy oranları…

Türkiye bir yerel seçimin daha sonuna geldi. Konya’da da tüm yurtta olduğu gibi seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki rakiplerin kıyasıya yarıştığı Konya’da belediye başkanlığı seçiminde kim önde? Konya’da hangi parti yüzde kaç oranında oy aldı? İşte Konya seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Konya İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 58.161 %65,22 12.247 %13,73 6.370 %7,14 4.383 %4,92 3.651 %4,09 799 %0,90 619 %0,69 314 %0,35 309 %0,35 147 %0,16 136 %0,15 128 %0,14

Açılan sandıkların yüzde yüzü bulmasının ardından kesin sonuçlar belli olacak.