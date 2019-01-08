Konya’da 19 ilçede okullar tatil! Konya’da okullar tatil mi? Konya Valiliği’nden flaş açıklama!

Konya'da kar yağışı eğitimi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Konya'da yarın okullar tatil mi diye soran öğrenciler için sevindirici haber geldi. Konya'da birçok ilde yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. İşte Konya Valiliği açıklaması ve Konya'da okullar tatil edilen yerler...

Kar yağışı Konya’yı etkisi altına aldı. Kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ve don hadisesi yaşanıyor. Konya’da yaşanan yoğun kar yağışı ardından Valilik'ten kar tatili açıklaması geldi. İşte merak edilen “Konya’da yarın okullar tatil mi” sorusunu yanıtı ve Konya Valiliği tarafından yapılan açıklama… KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? KONYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle; Konya’da ise Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yarın (9 Ocak) okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi. KONYA HAVA DURUMU

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