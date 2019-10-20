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Konya’da 2 komşu arasında kavga: 6 yaralı

Konya'da husumetli olan iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Müslüm R., bacağından bıçaklandı, Yılmaz T. de tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. O sırada sokakta oynayan 3 çocuk ile 1 kadın da saçmaların vücutlarını sıyırıp geçmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

18:03 -
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Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Manallesi Kiremit Sokakta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan Müslüm R. ve Yılmaz T., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi Yılmaz T., Müslüm R.’yi bacağından bıçakladı. Müslüm R. de tüfekle rastgele ateş açtı.

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Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Yılmaz T. ile o sırada sokakta oynayan çocuklarının başında duran Dürdane Düşünme, oğulları Yiğit (7) ve Yaşar Düşünme (9 ) ile yeğeni Ömür can Toklu (7), saçmaların vücutlarını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği belirtildi. Şüphelilerin de tedavileri tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi. DHA

Çocuk Hatay Kadın kavga Konya Sağlık
Son güncelleme: 18:06 20.10.2019
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