Konya’da bir mahalle susuz kaldı: Abdest alamıyoruz

Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede özellikle yaz mevsiminin 4 ayında su sorunu yaşadıklarını belirten bölge halkı, dini vazifelerini yerine getiremediklerini ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını aktardı.

Mahallede yaklaşık olarak 30 yıldır su sorununa çözüm üretilemediğini söyleyen vatandaşlar, köyün girişindeki bir çeşmeden bidonlarla eve su taşıdıklarını belirtti. Çeşme başında bazen metrelerce su kuyruğu oluştuğunu dile getiren Tatköylüler, su bekleme sırasında sürekli kavga çıktığını anlattı.

“SU SORUNU MECLİSTE DE GÖRÜŞÜLDÜ”

Bölge halkının yaşadığı su sorununu yetkililere bildirdiklerini söyleyen Tatköy Mahalle Muhtarı Ahmet Samur, “Mahallemizde özellikle yaz mevsiminde evlerimizdeki sular akmıyor. Bölgemizde yaşanan su sorunu yeni değil. Uzun yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda burada yaşanan su sorunu mecliste dahi görüşüldü ama halen bir çözüm bulunmadı. 2 gün önce yetkililerle yeniden görüştük ve su sorununa çözüm bulabilmek için çalışmalara başladıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.

“AĞAÇLARIMIZ KURUMAYA BAŞLADI”

Tatköy Derneği eski Başkanı Ali Ağır ise bölgede su olmadığından dolayı ağaçlarını sulayamadıklarını ve bu sebepten kurumaya başladığını aktardı. Temizlik ihtiyaçlarını dahi zor karşıladıklarını ifade eden Ağır, “Tatköyümüzde yaklaşık 30 yıldır su sorunu yaşıyoruz. Her sene bunu yetkililere söylüyoruz. Yetkililer soruna çare üreteceklerini söyleyip, gidiyorlar ama hala bir çözüm bulunmuş değil. Tuvaletlerimizde su akmıyor. Ağaçlarımıza su veremediğimizden dolayı kurumaya başladı. Burada hayvancılık yapan arkadaşlarımızın hayvanları susuz kalıyor. Temizlik ihtiyacımızı dahi karşılamakta çok zorlanıyoruz. Duş almayı geçtik, içme suyumuzu zor buluyoruz artık” şeklinde konuştu.

Köylerinin ilerisine yapılan park ile ilgili de eleştirilerde bulunan Ağır, “Köyümüzün birkaç kilometre ötesinde belediye tarafından eski Sille Barajı'na lüks bir park yapıldı. O park yapılırken bir sürü para harcandı. Baraj parkına harcanan paradan çok daha az bir parayla bizim su sorunumuzu çözebilirlerdi. Biz yetkililerden köyümüzdeki bu su sorununun çözülmesinden başka bir şey istemiyoruz” dedi.

“TEYEMMÜMLE ABDEST ALIYORUZ”

Köyde su bulunmadığından dolayı teyemmümle abdest almak zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Songu, “Mahallemizde su olmadığından dolayı dini görevlerimizi yerine getirmekte zorlanıyoruz. Abdestimizi bile teyemmümle alıyoruz. Eşlerimizle yatakta arkadaş gibiyiz, birbirimize sırtımızı dönüp yatıyoruz. Küçük çocuklarımız altını pisletiyor. Su olmayınca mecburen köyün girişindeki çeşmeden su getirip çocuklarımızın altını temizlemeye çalışıyoruz. Bazen çeşmenin başında uzun kuyruklar oluşuyor ve sıra kavgaları yaşanıyor. Köyümüz belediyemize seçimlerde tam destek verdi. Verdiğimiz desteğin karşılığını hizmetle almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel seçimleri öncesi Konya'nın Sarayönü İlçesine bağlı Ladik Mahallesi'nde de vatandaşlar AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a abdest alamadıklarından dolayı tepki göstermişti.