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Konya’da fabrika yangını

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir bisküvi fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

07:27 -
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Konya’da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

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