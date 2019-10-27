Konya’da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR…