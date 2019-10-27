Konya’da fabrika yangını

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi&#8217;ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/konyada-fabrika-yangini-5413724","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/konyada-fabrika-yangini-5413724","pageType":"yazi","pageIdentifier":5413724,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5413724,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/konyada-fabrika-yangini-5413724/","headline":"Konya&#8217;da fabrika yangu0131nu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1572150474,"datePublished":1572150474,"dateModified":1572150474,"info":"{"seo_news":"false"}"});