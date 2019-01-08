Konya’da okullar tatil mi? Konya Valiliği’nden açıklama…

Konya'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışların hafta başından beri devam etmesi kar yağışı tatilini de beraberinde getirdi. Yetkililerden kar tatili açıklaması geldi. Konya'da bugün yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Peki bugün Konya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük son hava tahminini yayınlandı...

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Konya’da kar yağışı etkili bir biçimde devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ve don hadisesi yaşanıyor. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik’ten kar tatili açıklaması geldi. İşte o açıklama…

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? KONYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konya merkezde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime Salı günü ara verildi. Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışının ardından merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime Salı günü ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 8 Ocak 2019 Salı günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, tatil edilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.”

KONYA HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan 5 günlük Konya hava durumu tahmini şöyle;

KONYA’NIN İLÇELERİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan günlük ilçe bazlı hava durumu tahminleri şöyle;