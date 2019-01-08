Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya’da okullar tatil mi? Konya Valiliği’nden açıklama…

Konya'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışların hafta başından beri devam etmesi kar yağışı tatilini de beraberinde getirdi. Yetkililerden kar tatili açıklaması geldi. Konya'da bugün yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Peki bugün Konya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük son hava tahminini yayınlandı...

android-time 07:41
Haberler Gündem
Konya’da okullar tatil mi? Konya Valiliği’nden açıklama…
Konya'da kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağışların hafta başından beri devam etmesi kar yağışı tatilini de beraberinde getirdi. Yetkililerden kar tatili açıklaması geldi. Konya'da bugün yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Peki bugün Konya'da hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük son hava tahminini yayınlandı...

Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Konya’da kar yağışı etkili bir biçimde devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma ve don hadisesi yaşanıyor. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik’ten kar tatili açıklaması geldi. İşte o açıklama…

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ? KONYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Konya merkezde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime Salı günü ara verildi. Konya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışının ardından merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime Salı günü ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 8 Ocak 2019 Salı günü resmi ve özel ilk ve orta dereceli tüm okullar, özel kreş ve gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, tatil edilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engeliler, harp malulü ve gaziler de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.”

KONYA HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan 5 günlük Konya hava durumu tahmini şöyle;

konya-hava-durumu

KONYA’NIN İLÇELERİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan günlük ilçe bazlı hava durumu tahminleri şöyle;

KONYA
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
KonyaParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
AhırlıParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
AkörenParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
AkşehirParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
AltınekinParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
BeyşehirParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
BozkırParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
CihanbeyliParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
ÇeltikParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
ÇumraParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
DerbentParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
DerebucakParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
DoğanhisarParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-4
EmirgaziParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı0
EreğliParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı1
GüneysınırParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
HadimParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı0
HalkapınarParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı2
HüyükParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
IlgınParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
KadınhanıParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
KarapınarParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
KaratayParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
KuluParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
MeramParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
SarayönüParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
SelçukluParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
SeydişehirParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
TaşkentParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
TuzlukçuParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
YalıhüyükParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
YunakParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
AKSARAY
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
AksarayParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı0
AğaçörenParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-3
EskilParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
GülağaçParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
GüzelyurtParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
OrtaköyParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
SarıyahşiParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
SultanhanıParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
KARAMAN
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
KaramanParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı3
AyrancıParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı2
BaşyaylaParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
ErmenekParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı1
KazımkarabekirParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-1
SarıvelilerParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı-2
NİĞDE
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
NiğdeParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı2
AltunhisarParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı2
BorParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı1
ÇamardıParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı0
ÇiftlikParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı0
UlukışlaParçalı çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 07:5008.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar