Konya’da ‘Okul Zilleri Susmaya Başlıyor’ kampanyası

Geçtiğimiz hafta başlayan “Okul Zilleri Susmaya Başlıyor” kampanyası ile okul dışına kapatılan zil seslerinin artık okul içinde de çalmaması planlanıyor. Alınan kararı kimi öğrenciler olumlu bulurken kimisi de disiplinden endişe ediyor.

“ZİL SESİ KOMUT VERİYORDU”

11. sınıf öğrencisi ve sınıf başkanı olan Esra Bağcacı, öğrencilerin sorumluluk sahibi olduğunu fark edeceklerini belirterek, “Bana zil sesi komut veriyor gibi hissettiriyordu. Öğrenci arkadaşlarımız istismar etmezse daha iyi olur” dedi. Teneffüste zil sesini duymayan öğrenci Alper Pekgögül ise yaşadıklarını anlattı; “Sadece bir konuda eksiklik oldu sanırım. Ben voleybol oynarken zil sesini doğal olarak duymadım. Ama alışma süreci olunca iyi problem olmadı.”

“ZAMANLA UYUM SAĞLANIR”

Zil sesinin kendileri için bir uyarıcı olduğunu söyleyen öğrenci Ertuğrul Taşbaşı, “Zil varken bile derse geç kalabiliyoruz. Derse geç kalmamız artabilir. Ama zamanla uyum sağlarız. Bizim için ders süresi uzamaz umarım” diyerek endişelerini anlattı. Bir başka öğrenci Ufuk Emir Çelik ise uygulamanın gerekli olmadığını ifade ederek düşüncelerini şöyle paylaştı; “Bana kalırsa ihtiyacınız olan bir durum değildi. Normal zamanda zil sesi ile dersin başladığını bittiğini anlıyoruz. Yıllardan beri bu böyle vardı bir an önce kalkması kolay adapte edemeyebilir. Zaman bilinci oluşturulmaya çalışılıyor ama disiplinsizlik olabilir şuan disiplini zil sağlıyor.”