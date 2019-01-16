Konya’da okullar tatil mi? Konya’da 16 Ocak kar tatili açıklaması var mı?

Konya'da kar tatili bekleyen öğrenciler ve veliler için heyecan dolu bekleyiş sürüyor ancak resmi bir açıklama yok. Konya'da bugün de kar bekleniyor ve karın etkisini daha da artırması durumunda okulların tatil olabileceği düşünülüyor.

Konya’da kendini gösteren kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi valilik açıklama yaptı mı soruları merak ediliyor. Konya’da kar yer yer yoğun olarak etkili olsa da kar tatili konusunda açıklama gelmemesi öğrencilerin ve velilerin merak seviyesini artırdı.

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’dan henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Konya’da kar yağışının bugün öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Konya’da etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren şehri terk etmesi bekleniyor.

KONYA HAVA DURUMU 16 OCAK

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman’ın güneybatı kesimleri ile Niğde’nin yüksek kesimleri ve Aksaray’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde buzlanma ve don olayının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Kuzey kuzeybatı yönlerden (poyraz) orta kuvvette ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.