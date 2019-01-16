Konya’da sokak köpekleri 200 tavuğu telef etti

Konya’nın Meram ilçesinde sokak köpekleri bir evin tavuk kümesine saldırdı ve kümesteki 200’e yakın tavuğu telef etti. Yüzlerce hayvanı telef olan Abdullah Semerci, “Kümeslere 20 köpek birden kapıları kırıp giriyor. Köpekler,13 kazımı yedi. 250 tavuktan 60 tane kaldı. Emeklerim boşa gidiyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde Abdullah Semerci'nin isimli vatandaşa ait tavuk kümesine giren köpekler yaklaşık üç günde 200'ün üzerinde tavuk ve kazı parçalayarak telef etti.

Semerci, evinin kümesine giren köpeklerin kapıları kırarak içeri girdiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Bu köpeklerden çok şikâyetçiyim, bu durum 20 senedir aynı. Civarda bulunan başıboş köpekler çoluğumun çocuğumun rızkını yiyor. Biz hayvan düşmanı değiliz, bu hayvanlara bakılsın istiyorum. Kümeslere 20 köpek birden giriyor. 13 kazımı yediler, kapıları kırıyorlar, 250 tavuktan 60 tane kaldı. Emeklerim boşa gidiyor”

“ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR”

Çocukların köpekler nedeniyle okula gidemediğini savunan Abdullah Semerci'nin gelini Ayşe Semerci de civarda en az 300 köpeğin olduğunu söyleyerek “Akşam olunca hepsi sokaklarda dolaşıyor, çocuklar evlerinden çıkamıyor. Ekmek teknemiz olan çiftliklerimize giriyorlar. Geçenlerde 30 köpek 70 tavuğumuzu boğdu. Çocuklar korkudan sabahları okula gidemiyor. Her sabah ezanında çocuklarımızı okula biz bırakıyoruz fakat köpeklerden biz de korkuyoruz” diye konuştu.