Kooperatif başkanından tapu vurgunu

İstanbul Arnavutköy Taşoluk’taki dar gelirli aileler için kurulan kooperatifte sığınakları usulsüz olarak daireye çevirip sattığı iddiasıyla hakkında, “Resmi evrakta sahtecilik suçuna azmettirmek” ile “Dolandırıcılık” suçlarından 254 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan kooperatif başkanı Mehmet Ş., bu kez de kooperatifteki 77 dairenin tapusunu eşi, oğlu, gelini ve torunu üzerine geçirmekle suçlandı.

TAPULARI EŞİ, OĞLU, GELİNİ VE TORUNU ÜZERİNE YAPTI

Kooperatif üyelerinin şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iddiaları incelemesi için bir başmüfettiş görevlendirdi. Hazırlanan inceleme raporunda, Mehmet Ş.’nin 2008-2016 yılları arasında üzerine kayıtlı 15 daire ile dükkanı, eşi Elmas Ş.’nin üzerine 18 daire ve dükkanı, oğlu Onur Ş.’nin üzerine 27 daire ve dükkanı, gelini Fatoş Ş.’nin üzerine 14 daire ve dükkanı, torunu M.Ş., üzerine de 3 adet dairenin kayıtlı olduğu tespit edildi.

TAPULAR İÇİN ÖDENEN PARALAR KAĞIT ÜZERİNDE GÖSTERİLDİ

Raporda, söz konusu dairelerin tapuları için 5 milyon 600 bin TL’lik ödeme yapıldığının kooperatif defterinde gösterildiği, ancak bu ödemelerin kooperatif tahsilat makbuzları ile kasa hesabına intikal ettirildiği, banka hesaplarına ise intikal ettirilmediği belirlendi. Raporda, 5 milyon 600 bin TL ödeme yapılarak 77 adet daire ve dükkan edinmelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. İnceleme raporunda, kooperatifin yönetim kurulu üyesi Mustafa Emrah Ç.’nin 9, babası Necati Ç.’nin ise 8 dairenin tapularını usulsüz bir şekilde üzerine geçirdikleri belirtildi.

AĞIR CEZADA DAVA AÇILDI

Yapılan şikayet ve başmüfettiş raporlarını inceleyen savcılık, toplamda 91 daire ve dükkanı usulsüz bir şekilde zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla kooperatif başkanı Mehmet Ş., yönetim kurulu üyeleri Mustafa Emrah Ç., ile Necati Ç., hakkında 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Tutuksuz sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.