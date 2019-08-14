Köpeğe işkence yapıp, vücuduna kesici alet ile ‘it’ yazdılar

Arifiye Fatih Mahallesi’nde oturanlar, kesici aletle vücuduna ‘it’ yazılan ve dövülen köpeği bitkin halde buldu. Mahalle sakinleri, dün gece saatlerinde, köpeği Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürdü.

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Köpeğin burada yapılan kontrollerde vücuduna kesici aletle ‘it’ yazıldığı ve darp izleri tespit edildi. Barınakta bulunan veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, arka ayalarında oluşan yaralardan dolayı bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi. DHA