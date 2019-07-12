Köpeği motosiklete bağladı, vatandaştan tokadı yedi

Hayvanlara şiddetin giderek arttığı şu günlerde, bir şiddet haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Yolcu otobüsünün içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, Suriyeli olduğu öğrenilen bir kişi motosikletinin arkasına bağladığı köpeği metrelerce peşinden koşturdu.

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“HAYVAN O HAYVAN”

Işıklarda duran motorcuya çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş ise, “Hayvan o hayvan” diyerek, Suriyeliye tokat attı. Kameralara yansıyan görüntülerde tokatı yiyen Suriyelinin uzun süre kendine gelemediği görüldü. Çevredekilerce kurtarılan zavallı köpeğe su vererek koruma altına alındı.