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Köpeği motosiklete bağladı, vatandaştan tokadı yedi

Kahramanmaraş’ta bir köpeği motosikletinin arkasına bağlayarak metrelerce koşturan kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Suriyeli olduğu öğrenilen adam ışıklarda durunca çevredekilerin tepkisi ile karşılaştı. Vicdansız adama tepki gösteren bir vatandaş, “Hayvan, o hayvan” diye bağırarak, adama tokat attı. Tokatı yiyen Suriyeli uzun süre kendine gelemedi.

11:00 -
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Hayvanlara şiddetin giderek arttığı şu günlerde, bir şiddet haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Yolcu otobüsünün içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, Suriyeli olduğu öğrenilen bir kişi motosikletinin arkasına bağladığı köpeği metrelerce peşinden koşturdu.

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“HAYVAN O HAYVAN”

Işıklarda duran motorcuya çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş ise, “Hayvan o hayvan” diyerek, Suriyeliye tokat attı. Kameralara yansıyan görüntülerde tokatı yiyen Suriyelinin uzun süre kendine gelemediği görüldü. Çevredekilerce kurtarılan zavallı köpeğe su vererek koruma altına alındı.

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