Köpeğim çalındı dedi, gerçek karakolda ortaya çıktı!

İranlı Nafiseh M., Bany isimli Pomeranian cinsi köpeğinin çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Banny isimli köpeği bulan kadını tespit edince gerçek ortaya çıktı.

İran uyruklu 37 yaşındaki Nafiseh M. 4 Ocak Günü Bany isimli Pomernian cinsi köpeği ile birlikte Taksim Meydanı'nda gezintiye çıktı. Gezinti esnasında köpeğini kaybeden İranlı kadın karakola giderek durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler sonucu, Pomernian cinsi köpeği Taksim Meydanı'nda bulan bir kadının atkı ile sardıktan sonra bir taksiye bindiği belirlendi. Taksi şoförü ile irtibata geçen ekipler, köpeği bulan kadının indiği yeri belirleyerek alan çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şişli Merkez Mahallesi'nde köpek ve kadın tespit edildi. Köpeği muhafaza altına alan ekipler, Mehtap U.‘nun ise ifadesine başvurunca gerçek ortaya çıktı.

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İfadesine başvurulan Mehtap U.'nun, köpeği bulduktan sonra sahibini aradığı, bulamayınca da evine götürdüğü belirlendi. Hayvansever olduğu anlaşılan Mehtap U.'nun köpeği bulduktan sonra sosyal medya hesabından bulduğuna dair ilan verdiği de ortaya çıktı.