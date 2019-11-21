Köpeğin saldırdığı bekçiyi başka bir köpek kurtardı

Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan yediemin otoparkında meydana geldi. Bekçilik yapan Yücel Çınar’a, otopark girişindeki kulübede zincire bağlı olan köpek saldırdı.

ÜÇ DAKİKA İÇİNDE 16 TANE TAŞ ATTI

Yara almadan kurtulan Çınar, köpeğin kendisine saldırmasına kızıp, taş atmaya başladı. Üç dakika içinde hayvana 16 tane taş atan bekçi, hırçınlaşan hayvanın tekrar saldırısına uğradı. Köpek yere düşen Yalçın Çınar’ın üzerine çıktı. Çınar’ı yanında bulunan diğer köpek kurtardı. İki köpeğin boğuşmasını fırsat bilen bekçi olay yerinden uzaklaştı. (DHA)