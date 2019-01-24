Köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Hakan A., evlerinde besledikleri köpekle oynarken iddiaya göre bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıkları duyan yakınları tarafından kurtarılan Ahmet Hakan A. kafasından ve elinden yaralandı.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ahmet Hakan, burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kuduz aşılarının bulunduğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Tedaviye alınan ve aşısı yapılan Ahmet Hakan A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kafasında derin yaralar oluştuğu belirtildi. DHA